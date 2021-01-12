Erzurumspor'a Polonyalı kaleci: Szumski

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski'yi transfer ettiğini açıkladı

Haber; AA
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Erzurumspor'a Polonyalı kaleci: Szumski
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12 Ocak 2021 15:50
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki file bekçisi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Jakub Szumski, Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Jakub Szumski, son olarak ülkesinin Rakow takımında forma giymişti.



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