Erzurumspor FK, sahasında gol yemeden kazanıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçı da gol yemeden kazandı.
Süper Lig hedefiyle sezon öncesi 17 futbolcuyu renklerine bağlayan Erzurumspor FK, 11 haftada hanesine 22 puan yazdırdı.
Kocaelispor'un önünde averajla ligin zirvesinde yer alan mavi-beyazlı ekip, bu sezon 5 dış, 6 iç saha maçına çıktı.
Sezonun geride kalan 11 maçlık bölümünde 3 mağlubiyet, 1 beraberlik 7 galibiyet alan Erzurum temsilcisi, iç saha maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadı'ndaki 6 maçı da gol yemeden galip tamamladı. Erzurum ekibi, seyircisinin önünde sırasıyla MKE Ankaragücü'nü 1-0, Yeni Malatyaspor'u 3-0, Esenler Erokspor'u, 2-0, Boluspor'u 1-0, Ankara Keçiörengücü'nü 4-0 ve Amed Sportif Faaliyetleri'ni de 2-0 yendi.
Mavi-beyazlı ekip, sezonun 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig hedefiyle sezon öncesi 17 futbolcuyu renklerine bağlayan Erzurumspor FK, 11 haftada hanesine 22 puan yazdırdı.
Kocaelispor'un önünde averajla ligin zirvesinde yer alan mavi-beyazlı ekip, bu sezon 5 dış, 6 iç saha maçına çıktı.
Sezonun geride kalan 11 maçlık bölümünde 3 mağlubiyet, 1 beraberlik 7 galibiyet alan Erzurum temsilcisi, iç saha maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadı'ndaki 6 maçı da gol yemeden galip tamamladı. Erzurum ekibi, seyircisinin önünde sırasıyla MKE Ankaragücü'nü 1-0, Yeni Malatyaspor'u 3-0, Esenler Erokspor'u, 2-0, Boluspor'u 1-0, Ankara Keçiörengücü'nü 4-0 ve Amed Sportif Faaliyetleri'ni de 2-0 yendi.
Mavi-beyazlı ekip, sezonun 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.