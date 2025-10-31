Erzurumspor, deplasmanda 3 golle kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Hatayspor, Erzurumspor'u ağırladı.
Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor 3-0 kazandı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 35 ve 62. dakikalarda Eren Tozlu ve 88. dakikada heikne Sylla kaydetti.
Hatayspor'da 14. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor ligdeki puanını 22'ye çıkartırken Hatayspor 4 puanda kaldı.
Erzurumspor, ligin gelecek haftasında Esenler Erokspor'u konuk edecek. Hatayspor ise Amed SF'ye konuk olacak.
Stat: Mersin
Hakemler: Alpaslan Şen, Yusuf Susuz, Murat Çomoğlu
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Yiğit Ali Buz (Dk. 88 Melih Şen), Hodzic, Kilama, Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 78 Baran Sarka), Görkem Sağlam, Ali Yıldız (Dk. Selimcan Temel (Dk. 88 Ersin Aydemir), Strandberg (Dk. 78 Mustafa Said Aydın)
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye (Dk. 77 Sefa Akgün), Benhur Keser (Dk. 58 Sylla), Crociata (Dk. 58 Adem Eren Kabak), Torrejon (Dk. 80 Muhammed Furkan Özhan), Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu (Dk. 77 Murat Cem Akpınar)
Goller: Dk. 37, Dk. 62 Eren Tozlu, Dk. 89 Sylla (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 27 Selimcan Temel, Dk. 39 Ünal Emre Durmuşhan, Dk. 90 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Dk. 42 Crociata, Dk. 48 Benhur Keser (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 14 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)
