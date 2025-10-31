31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
1-0
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-3
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
0-1
31 Ekim
Getafe-Girona
2-1
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
4-3
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
5-2
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
2-1
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
3-1
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
2-0

Erzurumspor, deplasmanda 3 golle kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Erzurumspor, Hatayspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

calendar 31 Ekim 2025 21:57 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2025 23:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Erzurumspor, deplasmanda 3 golle kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Hatayspor, Erzurumspor'u ağırladı.

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor 3-0 kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 35 ve 62. dakikalarda Eren Tozlu ve 88. dakikada heikne Sylla kaydetti.


Hatayspor'da 14. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor ligdeki puanını 22'ye çıkartırken Hatayspor 4 puanda kaldı.

Erzurumspor, ligin gelecek haftasında Esenler Erokspor'u konuk edecek. Hatayspor ise Amed SF'ye konuk olacak.

Stat: Mersin

Hakemler: Alpaslan Şen, Yusuf Susuz, Murat Çomoğlu

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Yiğit Ali Buz (Dk. 88 Melih Şen), Hodzic, Kilama, Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 78 Baran Sarka), Görkem Sağlam, Ali Yıldız (Dk. Selimcan Temel (Dk. 88 Ersin Aydemir), Strandberg (Dk. 78 Mustafa Said Aydın)

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye (Dk. 77 Sefa Akgün), Benhur Keser (Dk. 58 Sylla), Crociata (Dk. 58 Adem Eren Kabak), Torrejon (Dk. 80 Muhammed Furkan Özhan), Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu (Dk. 77 Murat Cem Akpınar)

Goller: Dk. 37, Dk. 62 Eren Tozlu, Dk. 89 Sylla (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 27 Selimcan Temel, Dk. 39 Ünal Emre Durmuşhan, Dk. 90 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Dk. 42 Crociata, Dk. 48 Benhur Keser (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Dk. 14 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.