Erwin Koeman: ''Cocu'dan sonra sıra bizde diye düşündüm''

''GÜNDE 12 KEZ IPHONE EKRANINA BAKIYORUM''

, Hollanda basınına verdiği özel röportajında ilginç açıklamalarda bulundu.Erwin Koeman,'nun görevden ayrılma sürecini anlatırken,'den gelen teklifi nasıl kabul ettiğini de açıkladı.Erwin Koeman, Phillip Cocu ile görüşme gerçekleştirdikten sonra Fenerbahçe'de devam etme kararı aldığınısözleriyle dile getirdi.Fenerbahçe'de yaşanan ayrılık sürecinin de bu işin bir parçası olduğunu söyleyen Koemanşeklinde konuştu.Koeman, Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından yaşadıklarını da anlatırkenifadelerini kullandı.