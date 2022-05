Ertuğrul Doğan: 'Gelecek sezon 9. şampiyonluk'

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Şampiyon olmamızda payı çok büyük" dediği Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Sabah Gazetesi'ne önemli açıklamalar yaptı.



Fenerbahçe'ye gönderme yapan Ertuğrul Doğan, gelecek sezon da şampiyon olacaklarını söyledi. Doğan, Uğurcan Çakır için ise "İnşallah teklif gelmez" şeklinde konuştu.



Ayrıca Ertuğrul Doğan, Bankalar Birliği Anlaşması'nın Türk futboluna büyük destek sağladığını belirtirken, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la tüm kulüplere eşit mesafedeki desteği nedeniyle teşekkür etti. İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları...



FENERBAHÇE'YE MESAJ



Taraftarımız sadece şampiyonluğu kutlasın. Biz onun dışında gerekeni yapıyoruz. Kötü söz söylemenin, bu işleri başka yere çekmenin kimseye bir faydası yok. Adaletli olmak lazım. Kitlelere, şehirlere saygı göstermek gerek. Camiaları karşına almamak lazım. Allah göstermesin, gencecik insanların başlarına bir şey gelebilir. Biz burada çok sorumluluk sahibi olmak zorundayız.



CAMİAMIZ HAKKINI SAVUNUR



İstenmeyen olaylar çıktı. O taraftarlarımıza ulaşacağız ve görüşeceğiz. 'Geçmiş olsun' diyorum. Biz Trabzonspor camiasının çıkarlarını her yerde savunacağız, Trabzonspor camiası da taraftarlarının haklarını her yerde savunur. Bunlar bizim istediğimiz şeyler değil. Ama zorunlu kalırsak yaparız. İnsanlar karşı karşıya getirecek işlere girmemek lazım. Biz insanları sükûnete, saygıya ve sevgiye davet ediyoruz. Herkesin sağduyulu olması gerek.



HER YIL EN BÜYÜK ADAY OLURUZ



Asla son şampiyonluğumuz demem ama son kutladığımız şampiyonlukta diyeyim, 7 yaşındaydım. Şimdi oğlum 7 yaşında. Benimle şampiyonluğu kutluyor. Artık bu sürecin bu kadar uzamaması lazım. Yani benim, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın çocukları, sizlerin çocukları şampiyonluklarla büyüyecek. Biz görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Camia şunu gördü; biz birlikte olduğumuz zaman, birlikte hareket ettiğimiz zaman ve bir şans verildiği zaman bu takım her sene şampiyonluğun en büyük adayı olur. Çok net olarak söylüyorum bunu.



DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK



Ben dünyadaki tüm şampiyonluk kutlamalarını yakından takip ederim. Bu konulara çok meraklıyım. Tarafsız gözle bakarak söylüyorum, benzer bir şampiyonluk kutlaması hiç görmedim. Zaten şu anda tüm dünya Trabzonspor'u konuşuyor. Özellikle şampiyonluğun dili de çok önemliydi. Taraftarımız inanılmaz bir hoşgörü ile bu süreyi sürdürdü. Taraftarlarımıza verdiğimiz sözü tutabilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu göreve gelirken benim aklımdaki en büyük hedef buydu. Bu hedefi gerçekleştirip bize gururu yaşatan Trabzonspor'a ömür boyu borçlu kalacağız.



ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA ŞAMPİYONUZ

SENEYE 9. ŞAMPİYONLUK OLACAK



Bize yaşatılan bu gururun hiçbir karşılığı yok. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Trabzon'u, Olimpiyat Stadyumu'nu doldurdular. Bunları gördükçe sorumluluğumuz artıyor. Taraftarımızı mutlu etmek için geçen yılki gibi yine başta başkanımız, Abdullah hocamızla gerekli çalışmalarımızı yaptık, tüm hazırlıklar tamam. Layık olduğu gibi taraftarımıza bütün sevinçleri, heyecanları yaşatmak istiyoruz. Bu yıl da inşallah hep beraber 9'uncu şampiyonluğumuzu kutlayacağız.



DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞEHİR TAKIMI



Trabzonspor camiası yaşadığımız şampiyonluk sürecinde gerçekten gücünü, birlikteliğini tam anlamıyla ortaya koydu. Eski yönetimler, eski başkanlar, önde gelen iş adamlarımız, camiamızın büyükleri, yönetimimiz, Abdullah Avcı hocamız ve Başkanımız Ahmet Ağaoğlu. Başkanımız Ağaoğlu bu işte çok büyük bir pay sahibi. Aslında yıllardan beri taraftarımız gerçekten inanılmaz bir sevgi yumağı ortaya çıkardı. Dünyanın en büyük şehir takımı olduğumuzu bence tüm dünyaya gösterdik. Bu bizim için önemliydi. Taraftarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.



NWAKAEME'NİN KENDİSİ BİLİR



Maaş skalamız var ve en üst noktadan (Hamsik'in maaşı) teklif yaptık. İsterse kalır, isterse kalmaz. Ama biz kalmasını isteriz. Çünkü çok beyefendi bir oyuncu. Geldiği andan itibarin hiçbir sorun çıkarmadı. Hocamız da onunla ilgili görüşlerini aktardı. Ama hiç kimse Trabzonspor'dan önemli değil. Buna biz de dahiliz.



UĞURCAN İÇİN İNŞALLAH O TEKLİF GELMEZ



Uğurcan bizim kardeşimiz. Bana sorsan 'Ömür boyu Trabzonspor'da kalsın' derim. Daha önce 'şampiyon olmadan kimse gidemez' demiştim. Ama 'bu şampiyon olduk diye herkes gidecek' anlamına gelmemeli. Mantıklı şeyler olursa değerlendirilir. Uğurcan'a daha önce de teklifler geldi ama o kadar mantıklı biri ki "Ben bu tekliflerle gitmem" diye kendisi dedi. İnşallah o teklif gelmez.



YABANCILAR ÇOK ŞAŞIRDI



"En büyük teşekkür taraftara. Bu senenin başından sonuna kadar her anlamda yanımızda oldular. Maça girememelerine rağmen otelin önünde beklediler. Trabzon'daki maçlar zaten panayır ortamında geçti. Takımın kötü gününde havalimanına gelip destek verdiler. Bu yabancı oyuncular arasında çok konuşulan bir şey. Hayatlarında böyle bir şey hiç görmemişler.



ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI



"Benim asıl işim enerji. Enerji sektöründe kendi alanımızın lideri konumundayız. Hatta Avrupa'da da bu konuda lideriz. Ülkeme ekonomik olarak katkı yapmak için her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.



TRABZON SAYGININ ŞEHRİ



Trabzon'da ve İstanbul'da eşi benzeri olmayan kutlamalar yapıldı. Trabzonspor, Türkiye'nin her yerinde her zaman şampiyonluğunu kutlar. Kutlamalarımız herkese örnek olmalı, ne kadar bilinçli kutlama yapıldığını herkese gösterdik. Trabzon eskiden de sevginin ve saygının şehriydi, şimdi de öyle.



TRABZON DEĞER KATAR



Bizim maddi veya manevi yaptığımız şeylerin çok bir önemi yok. Bunlar benim görevim. Ama rahmetli Bülent dayımın bir lafı vardı, hiç aklımdan çıkarmam, 'Kimse Trabzonspor'un ona kattığı değerden daha fazlasını ona katamaz' derdi. Ben ne yaparsam yapayım Trabzonspor'un bana kattığının yanında bir şey yapmam mümkün değil ama elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz diyelim.



"BAKAN BERAT ALBAYRAK'IN ÜLKE FUTBOLUNA KATKISI INANILMAZ"



Türk futbolunun önündeki ekonomik problemler çok büyüktü. Özellikle Bankalar Birliği anlaşması hem Trabzonspor'umuza hem de Türk futboluna inanılmaz bir fayda sağladı. O zamanki Bakanımız Berat Albayrak bey, tüm kulüplere aynı noktada durarak bizlere ve futbol camiasına ne kadar adaletli olduğunu bir kez daha gösterdi. Trabzonspor'un şampiyonluk sürecinde Albayrak ailesi tüm bireyleriyle ne kadar büyük Trabzonsporlu olduklarını, kötü günlerde özellikle bizimle dertlenerek manevi duygularıyla yanımızda olarak bizlere gösterdi.



NOT: Ertuğrul Doğan'ın röportajının tamamına Sabah Gazetesi satın alarak ulaşabilirsiniz.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ