Bruno Lage'den Kerem sözleri!

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Alverca ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için, "Kerem Aktürkoğlu, her zaman çok mutluydu ve örnek bir davranış sergiledi. Eğer öyle olmasaydı Fenerbahçe'ye karşı bize yardımcı olmazdı." ifadelerini kullandı.
Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmişti.
KEREM İÇİN AÇIKLAMA
Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon euro'ya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Benfica'da bu sezon 5 maçta süre bulan 26 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, 1 kez ağları havalandırdı.
