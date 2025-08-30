12 Dev Adam'dan galibiyet değerlendirmesi!

Sporx 2022 FIBA EuroBasket
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 3. maçında Portekiz'i 95-54 yenerek 3'te 3 yapan ve son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Takım'da Onuralp Bitim, Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven konuştu.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 3. maçında Portekiz'i 95-54 yenerek 3'te 3 yapan ve son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Takım'da Onuralp Bitim, tüm konsantrasyonlarının grup birinciliğini elde etmek olduğunu söyledi.

Milli basketbolcular Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven ve Furkan Korkmaz, Arena Riga'da oynanan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Portekiz'i mağlup ettikleri için mutlu olduklarını dile getiren Onuralp, "Bu turnuvaya büyük hedeflerle geldik. Bir galibiyet daha ekledik. Herkese ihtiyaç var. Rotasyonu iyi olan ve birlikte oynayan takımlar başarıya gidiyor. Biz de şu ana kadar bunu yapmaya çalışıyoruz. Estonya ve Sırbistan maçları var. İki maça da çok iyi hazırlanmalıyız. İki müsabakaya da kazanmak için çıkacağız. Sırbistan ile grup birinciliği için oynayacağız. Tüm konsantrasyonumuz gruptan birinci çıkmak. Bu aşamadan sonra söz verdiğimiz ve hedeflediğimiz madalya macerasını düşünmemiz gerekiyor. Halkımızın Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Onlara sevgiler gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

 - Furkan Korkmaz: "Beklediğimizden rahat bir galibiyet oldu"

Ay-yıldızlı oyuncu Furkan Korkmaz, kararlı bir şekilde oynayarak farklı galip geldiklerini belirtti.

Portekiz'in Sırbistan karşısında iyi mücadele ettiğini hatırlatan Furkan, "İlk 2 maça göre çok kararlı bir şekilde sahaya çıktık. Beklediğimizden rahat bir galibiyet oldu. Bize de güzel bir dinlenme fırsatı oldu. Herkesi kullandık, herkes çok iyi iş yaptı. Grubun son maçı, final maçı olacak gibi. Sırbistan, yıllardır bir arada oynuyor. Biz de çok kararlı ve güzel bir basketbol oynuyoruz. Oynadığımız basketbolla da keyif veriyoruz. Aynı şekilde birbirimizle oynamaktan çok keyif alıyoruz. Umuyorum Sırbistan maçında da en iyi oyunumuzu oynayıp galibiyetle bitiririz." şeklinde konuştu.

- Ömer Faruk Yurtseven: "Hiç kimseyi küçümsememek lazım"

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, Estonya maçını da kazanarak 4'te 4 yapmak istediklerini belirtti.

Müsabaka hakkında görüşlerini paylaşan Ömer Faruk, "Maç maç gitmemiz gerekiyor. Şu an önemlisi Estonya maçı. O maçı kazanıp bir sonraki müsabakaya odaklanmak lazım. Hiç kimseyi küçümsememek gerek. Karşılaşmada Estonya seyircisinin fazla olacak olması bize yardımcı olur. Her iki taraftan da enerji alabilmek lazım." ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Yurtseven, Ergin Ataman'ın Çekya maçından sonra düzenlenen basın toplantısında, esprili bir şekilde "Alperen Şengün'ü bize versinler, Panathinaikos ile Houston Rockets'ı yüzde 100 yeneriz" ifadesinin hatırlatılması üzerine, "Bütçe yetmez." yanıtını verdi.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye3300280205756
2Sırbistan3300262213496
3Letonya3102225247-224
4Estonya3102223245-224
5Portekiz3102185225-404
6Çek Cumhuriyeti3003203243-403
