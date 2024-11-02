Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a: 'Misafir de misafirliğini bilecek'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacakları maç öncesi konuştu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzon'da misafir edileceğini belirten Ertuğrul Doğan, "Ali Koç, davetimize icabet edecek. Trabzon misafirperverliğini her zaman gösteren bir şehirdir. Bu şehirde büyüdüm, son dört yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Gelen herkesi başımızın üstünde misafir ederiz ama misafir de misafirliğini bilmeli. Ali Koç ile birlikte yemek yiyeceğiz. Sahada en iyi olanın kazandığı, hakemlerin işin içine girmediği bir maç olsun." ifadelerini kullandı.
"GENÇ HAKEM MHK'NİN TAKDİRİ"
Genç hakem atanmasının Merkez Hakem Kurulu'nun takdiri olduğunu belirten Doğan, alınan kararlara saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Başkan Doğan, Trabzonspor'un sahada gereken mücadeleyi sergileyeceğini ve oyuncuların bu maçın öneminin farkında olduğunu vurguladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzon'da misafir edileceğini belirten Ertuğrul Doğan, "Ali Koç, davetimize icabet edecek. Trabzon misafirperverliğini her zaman gösteren bir şehirdir. Bu şehirde büyüdüm, son dört yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Gelen herkesi başımızın üstünde misafir ederiz ama misafir de misafirliğini bilmeli. Ali Koç ile birlikte yemek yiyeceğiz. Sahada en iyi olanın kazandığı, hakemlerin işin içine girmediği bir maç olsun." ifadelerini kullandı.
"GENÇ HAKEM MHK'NİN TAKDİRİ"
Genç hakem atanmasının Merkez Hakem Kurulu'nun takdiri olduğunu belirten Doğan, alınan kararlara saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Başkan Doğan, Trabzonspor'un sahada gereken mücadeleyi sergileyeceğini ve oyuncuların bu maçın öneminin farkında olduğunu vurguladı.