Ertuğrul Doğan: 'Osimhen'e 'Bize gel' derdim'

Basketbol için Trabzonlu iş adamlarını sponsor olmaya davet ediyorum. Trabzonspor camiasından özel olarak ricamdır. Daha önce görüşme yaptığımız kadın voleybol takımı yeni sezonda sahada olacaktır. Türkiye Kupası'nda finaldeyiz. Tekke geldikten sonra başarılı bir süreç götürüyor, kendisini tebrik ediyorum. Öncesinde sizlere mahcup olan sonuçlar aldık, sizlerden özür dilerim. Keşke böyle olmasaydı.



* Trabzonspor'un asıl problemi gelir gider dengesizliğidir. Trabzonspor'un geliri ve gideri arasındaki korkunç dengesizliktir. 30-35 milyon Euro geliri, 90-95 milyon Euro gideri var. Trabzonspor her yıl borcun faizini ödemek durumundaydı, yıllardır biriken faiz borcu var. Maliye Bakanımız bu konuda hassas ve 2.5 milyarı buluyor toplamda. İlk geldiğimizde sermaye artırımlarıyla Bankalar Birliği'nden çıkan olduk. Trabzonspor için önemli bir eşik, 3.2 milyar TL civarında gelir bekliyoruz. Mayıs ayı itibariyle Trabzonspor'un borcu 2 milyara inecek. Borcu sıfırlayacak projelerimiz hazır.



* U19 takımımız bize büyük mutluluk yaşattı ama bu mutluluğu bir yerde park edip bu konsantrasyonunun kaybolmamasına A takım geçişlerinin baskı altında olmadan geçmeleri için biraz daha sevincimizde kontrollü olmamızda fayda var.





Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde gerçekleştirilen 58. Olağan Divan Kurulu'nda Trabzonspor'un güncel borcu açıklandı.



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