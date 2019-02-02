  •  
    "Fenerbahçe bu sene UEFA Kupası'nı alabilir"
  •  
    İşte sözleşme gerçeği! TFF'de neden hala yok?
  •  
    Dilmen, G.Saray'ın yeni ismine hayran! ''Oouuv''
  •  
    Ve Ersun Yanal'ın canlı yayında Adebayor itirafı
  •  
    G.Saray'ın yeni kulesi için; ''Öyle bir teklif ki...''

Ersun Yanal, Cocu ve Koeman'ı katladı

Cocu yönetiminde çıktığı 15 maçın ilk devrelerinde 7 gol bulup 0.46'lık ortalama yakalayan Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde ise 5 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırarak 1.2 ortalamaya ulaştı

Kaynak: Sabah
Ersun Yanal, Cocu ve Koeman'ı katladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2019 09:57
Fenerbahçe Cocu ve Koeman yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 15 karşılaşmanın ilk yarılarında 7 gol bularak maç başına 0.46'lık bir ortalama yakalamıştı.

16. hafta itibariyle göreve başlayan Ersun Yanal yönetiminde ise sarı-lacivertlilerin üretkenliği arttı. 5 karşılaşmanın ilk yarılarında 6 gol atıp, 1.2 gol ortalamasına ulaştı.

Öte yadan Ersun Yanal, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Üst üste ikinci galibiyetimizi aldığımız için mutluyuz. Kazanmak güzel şey. İyi bir hava yakaladık. Takım yavaş yavaş istenilen düzeye geliyor. Yeni transferlerin daha fazla katkı vermeleriyle birlikte daha da iyi olacağız. Galibiyet serimizi devam ettirip, hızla üst sıralara tırmanmak istiyoruz" diye konuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için