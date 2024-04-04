Ersin Destanoğlu: "Üzgünüz"

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Başakşehir ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Ersin Destanoğlu: 'Üzgünüz'
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04 Nisan 2024 23:07
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Başakşehir ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Ersin Destanoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Önde götürdüğümüz maçı son dakika golüyle berabere bitirdik. Üzgünüz, önümüze bakıp kalan maçlarda galibiyetlere devam etmemiz lazım."

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