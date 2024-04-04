Ersin Destanoğlu: 'Üzgünüz'

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Başakşehir ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.
Ersin Destanoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Önde götürdüğümüz maçı son dakika golüyle berabere bitirdik. Üzgünüz, önümüze bakıp kalan maçlarda galibiyetlere devam etmemiz lazım."
Ersin Destanoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Önde götürdüğümüz maçı son dakika golüyle berabere bitirdik. Üzgünüz, önümüze bakıp kalan maçlarda galibiyetlere devam etmemiz lazım."
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