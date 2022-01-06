Ersin Destanoğlu'ndan penaltı açıklaması

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Turkcell Süper Kupa'yı penaltılarda kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Penaltılarla ilgili konuşan Ersin Destanoğlu "Kaleci hocamızla analiz ettik. Biliyordum. 4 tane oyuncusunu analiz ettik, 4'ünü de bildik ama genç kardeşimizin penaltısını kurtardım." dedi.



Ersin Destanoğlu ayrıca "3. kupamız oldu, mutluyuz. Önder Hocamızın da ilk kupası oldu. Şimdi lig başlıyor. İkinci yarıya çok iyi şekilde hazırlanıp çok iyi maçlar çıkarmamız lazım." diye konuştu.



Erman Toroğlu ise Ersin Destanoğlu'nun açıklamalarının ardından "Bu kaleciyi Türk futboluna kazandıran adam, Sergen Yalçın'dır!" ifadelerini kullandı.



"İNŞALLAH DAHA NİCE KUPALARA"



Ersin, basın toplantısında ise "İş penaltılara kaldı, ben de 2 tane kurtardım. Penaltıları da iyi attık. 3. kupamı aldım. Maça gelirken Rıdvan'la 'Acaba 3. kupamızı alabilecek miyiz?' diye konuşuyorduk. Bu kupada Sergen hocamızın da çok büyük bir emeği var. Hocamız bize bir şans verdi, 2 kupa kazandık. Önder hocamızın ilk kupası. İnşallah daha nice kupalar kazanırız Beşiktaş forması altında." açıklamalarını yaptı.





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