Ersan Parlatan: "Hepimiz yıkılmış vaziyetteyiz"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, evinde Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ersan Parlatan: 'Hepimiz yıkılmış vaziyetteyiz'
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02 Kasım 2024 16:38
Son güncelleme 02 Kasım 2024 16:42
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ahlatcı Çorum FK'ye 3-2 yenilen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Ersan Parlatan, basit goller yediklerini söyledi.

Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok üzgün olduklarını belirterek, "Hepimiz yıkılmış vaziyetteyiz." dedi.

Karşılaşmanın başında iyi bir görüntü sergilediklerini dile getiren Parlatan, şu ifadeleri kullandı:

"Çok basit goller yedik. Rakibi oyuna ortak ettik. Çok çabalayıp bu kadar basit goller yersen, takımın demoralize olması gayet normal. Maçı kazanamıyorsan 2-2 bitirmen gerekirken, stoperin güzel vuruşuyla 3-2 kaybetmemiz üzücü oldu. Hepimiz yıkıldık. Böyle olmaması gerekiyordu. Artık bunun daha iyisini yapmak mecburiyetindeyiz. İlk etapta az gol yiyen bir takımdık. Bu maçta da çok pozisyon verdiğimizi söyleyemeyeceğim ama dediğim gibi çok basit goller yedik. Bu da bizim adımıza üzücü."

 
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