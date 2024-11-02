Ersan Parlatan: 'Hepimiz yıkılmış vaziyetteyiz'

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ahlatcı Çorum FK'ye 3-2 yenilen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Ersan Parlatan, basit goller yediklerini söyledi.
Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok üzgün olduklarını belirterek, "Hepimiz yıkılmış vaziyetteyiz." dedi.
Karşılaşmanın başında iyi bir görüntü sergilediklerini dile getiren Parlatan, şu ifadeleri kullandı:
"Çok basit goller yedik. Rakibi oyuna ortak ettik. Çok çabalayıp bu kadar basit goller yersen, takımın demoralize olması gayet normal. Maçı kazanamıyorsan 2-2 bitirmen gerekirken, stoperin güzel vuruşuyla 3-2 kaybetmemiz üzücü oldu. Hepimiz yıkıldık. Böyle olmaması gerekiyordu. Artık bunun daha iyisini yapmak mecburiyetindeyiz. İlk etapta az gol yiyen bir takımdık. Bu maçta da çok pozisyon verdiğimizi söyleyemeyeceğim ama dediğim gibi çok basit goller yedik. Bu da bizim adımıza üzücü."
Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok üzgün olduklarını belirterek, "Hepimiz yıkılmış vaziyetteyiz." dedi.
Karşılaşmanın başında iyi bir görüntü sergilediklerini dile getiren Parlatan, şu ifadeleri kullandı:
"Çok basit goller yedik. Rakibi oyuna ortak ettik. Çok çabalayıp bu kadar basit goller yersen, takımın demoralize olması gayet normal. Maçı kazanamıyorsan 2-2 bitirmen gerekirken, stoperin güzel vuruşuyla 3-2 kaybetmemiz üzücü oldu. Hepimiz yıkıldık. Böyle olmaması gerekiyordu. Artık bunun daha iyisini yapmak mecburiyetindeyiz. İlk etapta az gol yiyen bir takımdık. Bu maçta da çok pozisyon verdiğimizi söyleyemeyeceğim ama dediğim gibi çok basit goller yedik. Bu da bizim adımıza üzücü."