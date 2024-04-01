Erol Bulutlu Cardiff deplasmanda kazandı

İngiltere Championship karşılaşmasında Cardiff City deplasmanda Coventry'i 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Erol Bulutlu Cardiff deplasmanda kazandı
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01 Nisan 2024 18:58
İngiltere Championship 40. hafta karşılaşmasında Cardiff City deplasmanda Coventry'i 2-1 mağlup etti.

Cardiff City'e galibiyeti getiren golleri 29 ve 67. dakikalarda Liam Kitching (KK), Coventry'nin golünü 22. dakikada Ellis Simms kaydetti.

Cardiff City bu galibiyetle puanını 56'ya çıkartırken, Coventry ise 60 puanda kaldı.

Cardiff City bir sonraki karşılaşmasında sahasında Hull City'i konuk ederken, Coventry'i de evinde Leeds United'ı ağırlayacak.

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