Erol Bulut'un Beşiktaş'a karşı şansı tutmuyor!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Beşiktaş, deplasmanda 3-1 kazandı.
Alınan bu yenilgiyle birlikte Antalyaspor teknik direktörü Erol Bulut, kariyeri boyunca Beşiktaş'a karşı yaşadığı şanssızlığı kıramamış oldu.
Erol Bulut, Beşiktaş'a karşı teknik direktör olarak çıktığı 12 maçta hiç galibiyet alamadı.
