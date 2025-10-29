30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Erol Bulut: "Sistemimizi oturtmaya çalışıyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursaspor'u 3-0 mağlup den Antalyaspor teknik direktörü Erol Bulut maçın ardından.

calendar 29 Ekim 2025 23:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erol Bulut: 'Sistemimizi oturtmaya çalışıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Nesine 2. Lig ekibi Bursaspor'u 3-0 yenerek tur atlayan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, galibiyetten mutlu olduklarını söyledi.
 
Bulut, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kolay karşılaşma olmadığını belirtti.
 
Bursaspor'un kendi liginde şampiyonluğa oynadığını anlatan Bulut, "Bursaspor iyi bir ekip, iyi, genç futbolcuları var. Zaman zaman işimizi zorlaştırdılar. Bizim için önemli olan galibiyetti. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Galip geldik, mutluyuz. Oturtmaya çalıştığımız bir sistem var. Tam istediğimiz oyunu sahaya yansıtmak için zamana ihtiyacımız var. Bugün iyi bir adım oldu." değerlendirmesinde bulundu.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.