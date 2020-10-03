Erol Bulut: 'Kadıköy'den puansız göndermeliyiz'

Fenerbahçe, Karagümrük yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. İlk üç haftada tek gol yiyen sarı-lacivertlilerde savunmadan memnun olan teknik direktör Erol Bulut, biri penaltıdan iki gol atan takımın kısırlığına çözüm arıyor. Lisansı çıkarılan ancak antrenman eksikliği sebebiyle maçta forma giymeyecek olan Cisse'nin yokluğunda Valencia ve Samatta'yla gol arayacak olan Bulut, idmanlarda hücum varyasyonları üzerinde dururken final pası ve son vuruşlarda dikkatli olmaları ikazında bulundu. Bulut, özellikle ara pas fırsatlarının değerlendirilmesini istedi.



Kadıköy kale olacak



Karagümrük'ün oyun disiplinine vurgu yapan Erol Bulut, rakibin hızlı ataklarına da dikkat çekerken, Ozan Tufan'a hücuma olduğu kadar savunmaya da destek olma görevi verdi. Basit top kaybı istemediğinin altını çizen sarı-lacivertlilerin teknik patronu, "Basit ve hızlı oynamamız gerekiyor. Topun süratini artırmalı ve artık kazanmaya başlamalıyız. Hatay maçı bir iş kazasıydı. Ancak rakiplerin Kadıköy'de puan alamayacakları bir yapıya bürünmemiz gerekiyor. Milli araya moralli girmek ve çıkışa geçmek için kazanmaya mecburuz" dedi.



Zinckernagel ısrarı sürüyor



Kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Philip Zinckernagel için ısrarcı. Bodo/Glimt'in 19 maçta 14 gol, 17 asist yapan İsveçlisi teknik heyetin başını döndürmüş durumda. 25 yaşındaki Zinckernagel'in maliyeti yüksek olsa da sarı-lacivertliler şartları zorluyor.



