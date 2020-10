Erol Bulut: 'Formanın hakkını vereceğiz'

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, oyuncularıyla yaptığı her konuşmada camianın şampiyonluk beklentisinin altını çiziyor. Başarılı çalıştırıcı, dünkü idmandan önce de oyuncularını etrafına topladı, bu konuda hatırlatma yaptı.45 yaşındaki teknik adam, "Yönetim transfer döneminde üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Her mevkide kaliteli isimlere sahibiz. Forma rekabeti bu sezon bize çok şey katacak. Oynamak isteyen bunu göstermek zorunda. Bundan sonra top bizde. Sıkı ve disiplinli bir şekilde çalışacağız. Sahada olduğumuz her dakika formanın hakkını vereceğiz. Şimdilik tribünde olmasalar da 12. adamın desteğini de arkamıza alarak şampiyonluğa uzanacağız. Bizim için bunun dışındaki her sonuç başarısızlıktır" dedi.