26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Ernest Muçi: "Trabzonspor'da devam etmek isterim!"

Trabzonspor'un kiralık oyuncusu Ernest Muçi, takımda hızla adapte olduğunu, hocasının güvenini boşa çıkarmadığı için mutlu olduğunu ve şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

calendar 26 Kasım 2025 15:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ernest Muçi: 'Trabzonspor'da devam etmek isterim!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, "Hocamızın güvenini boşa çıkarmadığım, herkesi mutlu edebildiğim için mutluyum." dedi.

Muçi, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

RAMS Başakşehir deplasmanında 4-3 kazanan bordo-mavili takımda attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan bordo-mavili oyuncu, sözlerine karşılaşmada sakatlanarak ameliyat olan Edin Visca'dan başlayarak "Edin Visca, burada en yakın olduğum arkadaşlarımdan birisiydi. Ona geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa sürede onu tekrar aramızda görmeyi umuyoruz." diye konuştu.


Önemli bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını vurgulayan Muçi, "Bizim adımıza lig zirvesinde tepede kalabilmek, arayı açmamak için önemli bir maçtı. Kazanmak çok önemliydi. İyi bir galibiyet aldık. Antrenmanlarımıza ve çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Tüm maçlarımıza aynı hızla çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Oynadığım her kulüpte baskı vardı"

Muçi, kendisinden beklentinin üzerinde baskı oluşturup oluşturmayacağına ilişkin "Oynadığım her kulüpte beklentiler vardı. Hep büyük kulüplerde oynadım. Büyük kulüplerde beklentiler vardır ama beni etkilemiyor çünkü hep en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sıkı çalışmaya devam ediyorum. Daha sonrasında doğal olarak işlerin gelişeceğini düşünüyorum. Burada iyi bir ortam var ve ben de işime odaklandım. Hocamız ve takım arkadaşlarım ile iyi bir aileyiz. İşime odaklanarak en iyisini yapmak için mücadele gösteriyorum." değerlendirmesini yaptı.

Takımda rekabet ortamının bulunduğunu anlatan Muçi, şöyle devam etti:

"Rekabet ortamı her zaman güzeldir. Tüm takım kaliteli oyunculardan kurulu. Antrenmanlarımız dahi rekabet halinde geçiyor. Herkes takıma faydalı olmaya çalışıyor. Gol sonrası taraftarlarımızın videolarını da gördüm ve çok mutlu oldum. Onları öyle görmek bizi de ayrıca mutlu ediyor. Trabzonspor'da iki aylık bir süreç geçirdim. Adaptasyon sürecim her geçen gün daha iyiye gidiyor. Artık ailem de yanımda. Bu da şehire ve kulübe adaptasyon sürecimi olumlu etkiliyor. Benim yapmam gereken maçlara ve antrenmanlara odaklanmak en iyisini verebilmek. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Adaptasyon sürecim gayet hızlı ve iyi gidiyor."

- Fatih Tekke'ye teşekkür

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin kendisine güvendiğini dile getiren Muçi, bu güveni boşa çıkarmadığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Muriç, "Hocamız buraya geliş sürecimde benim adıma önemli bir rol üstlendi. Kendisi bana inanan insanlardan birisiydi. Benimle görüşmesinde bana inandığını güvendiğini söylemişti. Geliş sürecimde hocamızın çok etkisi var. Ona bana inandığı ve güvendiği için teşekkür ediyorum. Bazen antrenmanlarda iyi işler yaparken maçlara yansıtamayabiliyorsunuz ama hocam bana hep 'devam et olacak, olacak' dedi. Hocamızın güvenini boşa çıkarmadığım, herkesi mutlu edebildiğim için de ayrıca mutluyum. Çalışmaya devam ettikçe en iyi sonuçlar gelecektir diye düşünüyorum." diye konuştu.

- "Şampiyonluk için bütün imkanlar var"

Muçi, Trabzonspor'un şampiyonluk şansına ilişkin soruya "Takımın şampiyon olmak için elinden bütün imkanlar var. Neden olmasın? Şampiyonluk için başarı için yapmanız gereken çok çalışmak bu durumun hayalini kurmak." yanıtını verdi.

Trabzonspor'da kiralık olarak sözleşmesinin olduğunun ancak opsiyon maddesinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Muçi, "Kiralık bir sözleşmem var ama burada mutluyum ve devam etmek isterim. Tüm maçlarda en iyisini yapmak benim görevim. Şu anda yapmam gereken takımıma yardım etmek. Sonrasında gelecek ne getirecek hep beraber göreceğiz." diyerek sözlerini şeklinde konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.