Bu sezon devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muçi, Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçında performansıyla alkış aldı. Arnavut basınındaki haberlerde, Muçi'nin adaptasyon sürecinin iyi gittiği ve Kartal'a uyum sağlamaya başladığı belirtildi.
DERBİYE ÖZEL HAZIRLIK
Teknik direktör Fernando Santos ile birebir görüşme yapan yıldız oyuncu, Galatasaray ile oynayacakları derbiye ise özel bir hazırlık yapacak.
3 MAÇTA 1 GOL
Fiziksel olarak güçlenmek için özel antrenörlerle çalışan Muçi, Süper Lig'de şu ana kadar 3 maçta 1 gol üretti.
SKOR ÜRETMEK İSTİYOR
22 yaşındaki futbolcu, derbide gol atmak ve asist yapmayı hedefliyor.
10 MİLYON EURO ÖDENDİ
Siyah-beyazlıların bonservisi için Legia Varşova'ya 10 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı ve 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı Arnavut 10 numaranın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
DERBİYE ÖZEL HAZIRLIK
Teknik direktör Fernando Santos ile birebir görüşme yapan yıldız oyuncu, Galatasaray ile oynayacakları derbiye ise özel bir hazırlık yapacak.
3 MAÇTA 1 GOL
Fiziksel olarak güçlenmek için özel antrenörlerle çalışan Muçi, Süper Lig'de şu ana kadar 3 maçta 1 gol üretti.
SKOR ÜRETMEK İSTİYOR
22 yaşındaki futbolcu, derbide gol atmak ve asist yapmayı hedefliyor.
10 MİLYON EURO ÖDENDİ
Siyah-beyazlıların bonservisi için Legia Varşova'ya 10 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı ve 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı Arnavut 10 numaranın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.