Ernest Muçi'den Galatasaray'a özel hazırlık

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos ile birebir görüşme yapan Ernest Muçi, Galatasaray ile oynayacakları derbiye ise özel bir hazırlık yapacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Ernest Muçi'den Galatasaray'a özel hazırlık
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01 Mart 2024 10:03
Son güncelleme 01 Mart 2024 10:05
Bu sezon devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muçi, Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçında performansıyla alkış aldı. Arnavut basınındaki haberlerde, Muçi'nin adaptasyon sürecinin iyi gittiği ve Kartal'a uyum sağlamaya başladığı belirtildi.

DERBİYE ÖZEL HAZIRLIK

Teknik direktör Fernando Santos ile birebir görüşme yapan yıldız oyuncu, Galatasaray ile oynayacakları derbiye ise özel bir hazırlık yapacak.

3 MAÇTA 1 GOL

Fiziksel olarak güçlenmek için özel antrenörlerle çalışan Muçi, Süper Lig'de şu ana kadar 3 maçta 1 gol üretti.

SKOR ÜRETMEK İSTİYOR

22 yaşındaki futbolcu, derbide gol atmak ve asist yapmayı hedefliyor.

10 MİLYON EURO ÖDENDİ

Siyah-beyazlıların bonservisi için Legia Varşova'ya 10 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı ve 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı Arnavut 10 numaranın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.  

 
 

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