Ermenistan'ın hocası: 'Spor dışı şeyleri karıştırmayın!'

Ermenistan Milli Takımı'nın Ukraynalı teknik adamı Oleksandr Petrakov, cumartesi günü Milli Takımımız'a karşı oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Mücadelenin arka planına dair gelen soruya Petrakov, "Futbolcularımın birçoğu deneyimli ve atalarının tarihlerini biliyorlar. Birçoğu yurt dışından geliyor ve bu konuyla ilgili sorular sorulduğunda kendilerini kapana kısılmış gibi hissediyorlar. Hepsi, atalarının tarihini biliyor. Tam olarak tarihi olayları bilmiyorum ama aşırı duygular, sahadaki oyunu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle bu maçta herkesin sporu ön planda tutmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.



"BİZİM DE BİR ŞANSIMIZ VAR"



Gruptaki şanslarıyla ilgili gelen soruya Ukraynalı teknik adam, "Hırvatistan, son Dünya Kupası'nda bronz madalya aldı. Çok kaliteli bir ülke ve bence grubu ilk sırada bitirecekler. İkincilik için büyük bir mücadele olacak ve neler olacağını bilemiyorum. Tüm rakiplere saygı duyuyorum ama bu futbol. Az da olsa bizim de bir şansımız var." cevabını verdi.



"MKHITARYAN BENİ GERİ ÇEVİRDİ"



Henrikh Mkhitaryan'ın artık Ermenistan için oynamayacağı hatırlatılınca Petrakov, "Buraya imza attığım ilk günden beri Mkhitaryan ile temas halindeyim. Kişisel bir konuşma yapmak istedim ama beni geri çevirdi. Bir karar verdiğini ve değiştirme isteği olmadığını söyledi. Bize iyi şanslar diledi. Milano'da yüz yüze görüşmek istedim ama vakti olmadığını söyledi. Ona tekrar bu formayı giydirmek istedim ama tüm iletişim kanallarını kapattı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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