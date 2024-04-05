Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş eleştirisi!

Erman Toroğlu, Sabah'ta Başakşehir - Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi.
Toroğlu, Al-Musrati'nin yedek kalması nedeniyle Beşiktaş'a eleştiride bulundu.
Erman Toroğlu'nun sözleri şu şekilde;
"Beşiktaş, bir kadroyla çıktı; sahada bir hücumcular var, bir de savunmacılar. Orta saha diye bir şey yok. Eee peki orta sahaya tonla para verip Portekiz'den adam almadınız mı siz arkadaş? El Musrati denen adam nerede? Yedek kulübesinde! Şimdi benim anlamadığım bir olay var. Hadi futbolu bilmeyen yöneticiler olur hata yaparlar ve su götürür. Hani götürmez de biz götürür diyelim. Ya Samet ile Feyyaz'ın olduğu yerde bu tarz transfer yapıp, yedek kulübesinde nasıl oturur oyuncular? Bunların anlayamıyorum."
"Beşiktaş'ın yönetimi 'Seneye hazırlık yapıyorum' diyor. Tamam da sahadaki takım seneye hiç hazır değil. Kaç futbolcu alacaksınız o da muamma. Bu aldıklarınız gibi çıkarsa yandı gülüm keten helva!"
Toroğlu, Al-Musrati'nin yedek kalması nedeniyle Beşiktaş'a eleştiride bulundu.
Erman Toroğlu'nun sözleri şu şekilde;
"Beşiktaş, bir kadroyla çıktı; sahada bir hücumcular var, bir de savunmacılar. Orta saha diye bir şey yok. Eee peki orta sahaya tonla para verip Portekiz'den adam almadınız mı siz arkadaş? El Musrati denen adam nerede? Yedek kulübesinde! Şimdi benim anlamadığım bir olay var. Hadi futbolu bilmeyen yöneticiler olur hata yaparlar ve su götürür. Hani götürmez de biz götürür diyelim. Ya Samet ile Feyyaz'ın olduğu yerde bu tarz transfer yapıp, yedek kulübesinde nasıl oturur oyuncular? Bunların anlayamıyorum."
"Beşiktaş'ın yönetimi 'Seneye hazırlık yapıyorum' diyor. Tamam da sahadaki takım seneye hiç hazır değil. Kaç futbolcu alacaksınız o da muamma. Bu aldıklarınız gibi çıkarsa yandı gülüm keten helva!"
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