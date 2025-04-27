Erman Toroğlu: 'Mourinho'nun tercihleri çok enteresan'

Sözcü spor yazarı Erman Toroğlu, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Erman Toroğlu'nun o yazısı;



"MOURINHO, HERHALDE FALA BAKARAK KADRO ÇIKARDI"



"Mourinho bir kadro çıkardı ki yine herhalde fala baktı öyle çıkardı. Yahu televizyondaki arkadaşlara Mourinho şu ana kadar kaç kere aynı kadro ile çıkmış diye sordum. Cevap çok enteresan: 2 maç! Bu tip olay ancak sezon başı hazırlık maçlarında olabilir. Futbolcu denersin kim kimle daha iyi oynuyor. Kim taktiği daha iyi uyguluyor gibi."



"KİNAYELİ KONUŞUYOR"



"Futbolcular ne kadar çok birbirleriyle oynarlarsa o kadar çok birbirlerini tanırlar ve başarılı olurlar. Ama maalesef Mourinho bunu yapmıyor ve 'Teknik direktör benim. Seyirci dahil basın dahil benden daha iyi biliyor' diye bir de kinayeli konuşuyor"



"FRED, İYİ İŞLER YAPTI"



"Ne olursa olsun ikinci yarıda Fenerbahçe biraz istekli oynayınca neticeyi değiştirdi. Orta sahada Fred iyi işler yaptı, iyi yerlerden topu oyuna soktu, takımını ateşledi."



