Söcü spor yazarı Erman Toroğlu, Süper Lig'de oynanan Galatasaray- Sivasspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
İşte Erman Toroğlu'nun o yazısı;
'MAÇ BİR BAŞLASA DA İŞİ BİTİRSEK' DEDİLER
"Takımlar sahaya çıkıp İstiklal Marşı söylenirken yüz ifadelerine bakıyorum, Galatasaray takımı diyor ki 'Maç bir başlasa da işi bitirsek! Hepsi istekliler. Rakip takım da zaten tedirgin, düşme hattındalar."
"GALATASARAY ANTRENMAN YAPTI"
"Sarı-kırmızılılar 21'de 3-0, 31'de 4-0 yaptılar ve iş orada bitti. Defanstaki kademe hatasından bir gol yediler. Zaten maçta yaptıkları en büyük ve tek hata da oydu. Galatasaray ilk 45 dakikada futbol oynadı, ikinci 45 dakikada antrenman yaptı. Maçın kısa özeti buydu."
"HANGİ FUTBOLCU OLSA BU TARZ HAREKET EDER"
"İkinci yarı Galatasaray, 'İşi bitirdim, sakatlanmayayım önümüzdeki maçlara eksik kadro ile çıkmayayım' düşüncesinde, Sivasspor da 'Ya kardeşim zaten benim rakibim Galatasaray değil. Şimdi oynayacağım, topçum sakatlanacak. Gereksiz gol atsam ne olur, kendimi kurtaramayacağım' diyerek oyunu rölantiye aldılar. İkinci yarı tabiri caizse al gülüm ver gülüm şeklinde geçti. İki taraf da haklıydı. Buna 'Şike' deseniz şike değil. Hangi futbolcu olsa bu tarz hareket eder."
"ŞAMPİYONLUĞU VERMELERİ İMKANSIZ"
"Okan Buruk bile oyuncu değişikliğinde bence geç kaldı. Çünkü sarı kart sınırındakiler var, sakatlık olabilir. Daha erken değişiklik yapabilirdi. Görüntü şu: Bu maç başlarken Galatasaray'ın önünde 5 tane maç var. Sarı-kırmızılılarda geri sayım başladı. Nasıl bir geri sayım? Hani roketi atarsınız ya anons verirler: 5, 4, 3, 2, 1... Galatasaray takımı dün gece o havadaydı. 5 bitti şimdi 4'e bakıyorlar. Bu saatten sonra da şampiyonluğu vermeleri imkansız gibi bir şey."
Erman Toroğlu: "Galatasaray, şampiyonluğu vermez"
Sözcü spor yazarı Erman Toroğlu, Süper Lig'de oynanan Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-1 yendiği maçı değerlendirdi.
Söcü spor yazarı Erman Toroğlu, Süper Lig'de oynanan Galatasaray- Sivasspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
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