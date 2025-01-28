Erling Haaland'ı keşfeden scout şefi Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ın yeni sorumlu scoutu, daha önce Molde'nin şef scoutluğunu yapan John Vik oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Erling Haaland'ı keşfeden scout şefi Beşiktaş'ta
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28 Ocak 2025 12:11
Son güncelleme 28 Ocak 2025 12:50

Beşiktaş, ara transfer döneminde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 

Siyah-beyazlılar, Erling hlaanad'ı keşfeden Molde'nin eski baş scout'u John Vik'i kadrosuna kattı. Vik, Beşiktaş'ta Kuzey Ülkeleri ve Kuzey Amerika'dan sorumlu scout olarak görev yapacak. 

HAALAND'I TAKIMA KATAN İSİMLERDEN BİRİYDİ

Daha önce de Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde görev yapan tecrübeli gözlemci Molde'de Haaland'ı takıma katan önemli isimlerden biriydi. 

KARİYERİ 

Norveçli scout, kariyerinde Manchester United'da scoutluk yaptı. Ayrıca, Molde ve Cardiff'te de şef scout olarak görev üstlendi.

 

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