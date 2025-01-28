Beşiktaş, ara transfer döneminde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.



Siyah-beyazlılar, Erling hlaanad'ı keşfeden Molde'nin eski baş scout'u John Vik'i kadrosuna kattı. Vik, Beşiktaş'ta Kuzey Ülkeleri ve Kuzey Amerika'dan sorumlu scout olarak görev yapacak.



HAALAND'I TAKIMA KATAN İSİMLERDEN BİRİYDİ



Daha önce de Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde görev yapan tecrübeli gözlemci Molde'de Haaland'ı takıma katan önemli isimlerden biriydi.



KARİYERİ



Norveçli scout, kariyerinde Manchester United'da scoutluk yaptı. Ayrıca, Molde ve Cardiff'te de şef scout olarak görev üstlendi.







