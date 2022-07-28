Erik Botheim, Galatasaray'ı pişman etti!

Galatasaray, hukuki sorun yaşamamak için transferden vazgeçtikten sonra Erik Botheim de Salernitana'ya imza atmıştı. Yıldız oyuncu performansıyla oldukça dikkat çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Erik Botheim, Galatasaray'ı pişman etti!
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28 Temmuz 2022 09:45
Galatasaray, hazırlık maçında İtalyan ekibi Salernitana ile 1-1 berabere kaldı.  Salernitana'da açılışı yapan Erik Botheim, İtalyan ekibine transfer olmadan evvel Cim Bom'un da gündemine gelmişti.

Krasnodar'dan sözleşme feshiyle ayrılan Norveçli futbolcu bonservisini eline almıştı ancak Galatasaray , Rus ekibinin genç golcüyü dava etme ihtimaline karşı transferde geri adım atmıştı.

Yönetim hukuki sorun yaşamamak için transferden vazgeçtikten sonra Botheim de Salernitana'ya imza atmıştı. Yıldız oyuncu performansıyla oldukça dikkat çekti. 




 
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