Erick Pulgar Bolivya - Şili maçına ilk 11'de çıktı

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı ve İstanbul'a beklediği Erick Pulgar, Şili'nin Bolivya'yı 3-2 mağlup ettiği maça ilk 11'de başladı ve 67 dakika sahada kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Erick Pulgar Bolivya - Şili maçına ilk 11'de çıktı
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02 Şubat 2022 02:26
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı ve İstanbul'a beklediği Erick Pulgar, Şili formasıyla Bolivya maçına çıktı.

Başarılı oyuncu ilk 11'de başladığı maçta 67 dakika forma giyerken Şili sahadan 3-2 üstünlükle ayrıldı ve Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde üç puanı hanesine yazdırdı.

Erick Pulgar 67. dakikada hafif sakatlık geçirerek hafif bir sakatlık geçirdi ve sahayı yürüyerek terk ederek yerini 67'de Baeza'ya bıraktı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun hafta sonuna kadar İstanbul'da olması bekleniyor.

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