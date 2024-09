Ergin Ataman: 'İstediğimiz basketbolu henüz oynayamıyoruz'

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven'in Avrupa'ya dönmesinin milli takıma olumlu yansıyacağını söyledi.



Ataman, çalıştırdığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray ile yaptığı hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Yeni sezona hazırlandıklarını aktaran Ataman, "Henüz sezon başındayız. İstediğimiz basketbolu henüz oynayamıyoruz. Takımımızda kilit oyuncuların sakatlığı var. Bugün de Galatasaray ile güzel bir maç yaptık. İlk yarı Galatasaray iyi direndi. Biz çok kötüydük ama ikinci yarı savunmayı sertleştirince kazanmayı bildik. Geçen sezon da üstün başlamamıştık. Kadromuz iyi, seyirci kapasitemiz ve motivasyonumuz belli. Resmi maçlar başladıktan sonra çok daha iyi olacağız." diye konuştu.



Milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'i kadrolarına kattıklarını hatırlatan Ataman, "Henüz hazır değiller. Çünkü çok uzun süredir oynamıyorlar. NBA sezonunu nisan ayında bitirdiler. O günden beri maç yapmıyorlardı. Son dönemde Ömer çok az oynuyordu zaten. Cedi çok oynuyordu ama son dönemlerde istediği şekilde oynayamadı. O yüzden henüz maç ritmine giremediler. İkisinin de potansiyeli çok yüksek. Takıma adapte etmeye çalışıyoruz. Şu anda yüzde 30-40 oranında adapte oldular ama zamana ihtiyaçları var. Avrupa Ligi, kolay değil. NBA'den gelip de rahat oynayamıyorsun. Bunu da hissediyorlar. Potansiyelleri belli. Zaman içinde mutlaka katkı vereceklerdir." ifadelerini kullandı.



Kendilerine gelen Cedi ve Ömer Faruk'un yanı sıra Furkan Korkmaz'ın Monaco'ya transfer olduğunu anımsatan tecrübeli başantrenör, "Onların Avrupa'da oynaması milli takımımız için son derece faydalı olacak. Onları birçok milli maçta kullanma imkanımız olacak. Avrupa Şampiyonası'na hazır, Avrupa basketbolunu yaşayarak gelecekler. NBA'de Alperen Şengün büyük bir güç. Onuralp Bitim oynuyor. Bu sezon milli takımımızın beklenen çıkışı yakalayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Cedi Osman: "Avrupa Ligi'ni özledim"



2017'de gittiği NBA'den Yunanistan'a dönen Cedi, "Çok mutlu ve biraz da garip hissediyorum ama burada olduğum için mutluyum. Avrupa Ligi'ni özledim." diye konuştu.



Panathinaikos'un yeni sezon hedefini değerlendiren 29 yaşındaki kısa forvet, "Takımın seviyesi çok iyi. Geçen sezonun THY Avrupa Ligi şampiyonu. Benim, Ömer ve Lorenzo Brown'ın da dahil olmasıyla daha iyi bir takım olduk. Geniş kadromuz bizim için bir artı. Çok uzun ve zorlu bir sezon olacak. Geçen sezonun şampiyonuna karşı herkes kazanmak isteyecektir. Biz de ona göre oynamalıyız." ifadelerini kullandı.



A Milli Takım'ı da çalıştıran Ergin Ataman ile birlikte olacaklarının hatırlatılması üzerine Cedi, "Ergin ağabey ile ilk kez bir kulüpte çalışacağım. Kendisini uzun zamandır tanıyorum. Ne istediğini biliyorum. Biz de onun istediği şey olan kupalar için savaşıyoruz. Umarım her şey güzel olacak." şeklinde görüş belirtti.



Cedi Osman, Avrupa'ya dönmelerinin milli takıma olumlu yansıyacağını belirterek, "NBA'de forma giyince sadece yaz dönemi gelebiliyorduk. Her ne kadar iyi arkadaş olsak da beraber oynama konusunda çok eksiktik. Benim, Ömer ve Furkan'ın Avrupa'da oynaması milli takımımız adına da bir artı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise Panathinaikos'taki ilk günleri için, "Başlangıçta biraz zorlandık ama sonrasında alıştık. Her şey iyiye gidecek. Artık bir kimya yakalamaya başladık. Cedi'nin de varlığı adaptasyonumuza yardımcı oluyor." dedi.



İyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarını aktaran Ömer Faruk, "Takımın bir kimyası var. Bizim uyum sağlamamızla ayrı bir seviye olacak. Ne olursa olsun THY Avrupa Ligi kolay geçmeyecek. Her maç çetin ama eğlenceli olacak." şeklinde görüş belirtti.