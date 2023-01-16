Ergin Ataman: '150 sayı atacak halimiz yok!'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ligde 96-77 kazanılan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.



Ataman'ın sözleri şu şekilde;



"Bu bir lig maçı ben çok zorlu olduğunu düşünmüyorum, baktığınız zaman 96 sayı attık, 150 sayı atacak halimiz yok. Son dönemde çok fazla süre alan iki oyuncumuz Will Clyburn ve Vasilije Micić'i bugün dinlendirdik. Bugün maç içinde de ciddi anlamda rotasyon yaptık ve özellikle de genç oyuncumuz Furkan Haltalı'dan katkı aldık bu çok umut verici, o bölgede bize katkı çok önemli, 20 dakikada 10 sayı ve 6 ribaunt ile oynadı. Onun dışında Buğrahan Tuncer kıpırdandı kendi skorlarını buldu. Egehan Arna iyi mücadele etti. Maç boyunca Ante ZiZic'i iyi kullandık.



Sonuçta bu takım Türkiye Ligi'nde ciddi galibiyetler alan, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom gibi sıralamada üstümüzde olan ve Galatasaray Nef'i yenen bir takım. Onun için ben zorlandığımızı düşünmüyorum. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket tabii ki kendi oyununu oynadı ve kazanmaya çalıştılar ama biz maçın genelinde zaten hakim olan taraf bizdik. Erten Gazi hasta, Karahan Tuan Efeoğlu da sakat oldukları için oynamadılar. Shane Larkin'in performansı ümit verici, her geçen gün daha iyiye gidiyor, çok istekli onun sadece hücumda attığı sayılar değil, savunmada ilk yarıda baktığımda 5 tane top kapmıştı. O açıdan bizim için son derece pozitif bir lig maçı oldu."





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