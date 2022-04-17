'Ergin Ataman, 12 Dev Adam'ı Avrupa Şampiyonu yapar'

Eski başantrenörlerden Murat Özyer, A Milli Erkek Basketbol Takımının başına Ergin Ataman'ın getirilmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.



Fener Sporcu Fabrikası Antrenman Salonu'nda düzenlenen "Zonguldak Basket ile Şut Kampı" etkinliğine katılmak için kente gelen Özyer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ergin Ataman'ın Türk basketbol antrenörleri arasında bayrağı çok yukarı taşıdığını belirterek, Ataman'ın, Aydın Örs ekolünden gelen değerli hocalardan olduğunu söyledi.



Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini olumlu bulduğunu ifade eden Özyer, "Türk koçlarının milli formayı temsil etmesini çok doğru buluyorum. Arkadan gelen Türk koçları için de güzel bir hedef oluyor.'' dedi.



-"Ataman, oyunculara en büyük hedef neresiyse orayı gösteriyor"-



Özyer, eylül ayında Avrupa Şampiyonası'nın düzenleneceğini anımsatarak, şunları söyledi:



"Ergin Ataman'ın ilk demecinde, 'Avrupa Şampiyonu olacağız' diyor. Ergin Ataman hep oyunculara, bir sonraki adımdan çok en büyük hedef neresiyse orayı gösteriyor. Ataman'dan 'önümüzdeki maçlara bakacağız.' mesajını çok yakalayamayabilirsiniz. Ataman, en son varacak noktanın, en üst noktasını hedef gösterir. Bu bence NBA'dan gelecek oyunculara, Türkiye'deki ve Avrupa liglerinde oynayan oyunculara da çok büyük bir mesaj. Türk halkına da bu büyük bir mesaj. Herkesin beklentisi yüksek ve milli takımı yakından takip edecekler. Bu sponsorlar için de çok değerli bir mesaj."



-"Bunun bütününden, Avrupa şampiyonluğu ortaya çıkar"-



Ataman'ın hedefe ulaşılması için gereken planlamaya yapacağına işaret eden Özyer, şöyle konuştu:



"Ergin Ataman bunun planlamasını yapacak. Ama bu iş ne kadar iyi bir lider olsa da etrafındaki ekibin ve oyuncuların, herkesin, buna iletişim de dahil olmak üzere çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani medya ve halkla iletişimin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bunun bütününden, Avrupa şampiyonluğu ortaya çıkar. İnşallah dediği gibi Avrupa Şampiyonası'nda, kürsüde bayrağımızı dalgalanmasını hep beraber izleriz."





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