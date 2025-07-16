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Erencan Yardımcı, Braunschweig yolunda!

Eintracht Braunschweig, Hoffenheim forması giyen Erencan Yardımcı'yı kiralamak için görüşmelere başladı.

calendar 16 Temmuz 2025 23:05 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025 23:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Erencan Yardımcı, Braunschweig yolunda!
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Almanya 2. lig ekiplerinden Eintracht Braunschweig, Hoffenheim'in Türk golcüsü için harekete geçti.

Sky De'nin haberine göre; Eintracht Braunschweig, 23 yaşındaki golcü futbolcu Erencan Yardımcı'yı kiralamak için Hoffenheim'la görüşmelere başladı. Braunschweig ekibinin, Erencan Yardımcı'yı satın alma opsiyonu olmadan kiralaması bekleniyor. Tarafların anlaşması halinde transferin, bu hafta sonuçlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Erencan'ı kadrosuna katan Hoffenheim, genç oyuncuyu sezonun devre arasında Avusturya ekibi Sturm Graz'a kiralamıştı.

2024-2025 sezonunun hem Hoffenheim hem de Sturm Graz formasıyla toplam 24 maçta süre bulan Yardımcı, 3 gol ve 3 asist kaydetti.
 
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