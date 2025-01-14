Eren Elmalı'ya Galatasaray azarı

Şenol Güneş, etkisiz görüntü veren Eren'i "4 milyon euro'yu kulübe peşin getir, nereye gitmek istiyorsan git" sözleriyle azarladı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Eren Elmalı'ya Galatasaray azarı
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14 Ocak 2025 08:33
Galatasaray ile prensipte anlaşan Eren Elmalı, Trabzonspor'da krize neden oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş, Antalyaspor maçının ardından "Bir kulübün Eren'e teklif yapıp kafasını karıştırması doğru değil." ifadelerini kullanmıştı. Güneş'in soyunma odasında ise milli futbolcuya tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Tecrübeli hocanın "Kimle görüşüyorsan görüşebilirsin ama kulübün istediği peşin 4 milyon euro'yu getir. Sonra nereye gitmek istiyorsan git." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bu arada bordo-mavililer, Antalyaspor'u 5-0 yenerken sahanın en etkisi isminin Eren olması dikkat çekti.

GÖRÜŞME VAR

Trabzonspor yönetimi ile Galatasaraylı idareciler, çarşamba günü Eren Elmalı transferi için masaya oturacak.

Bordo-mavililer, 4 milyon euro peşin ödeme talebini sunacak. Sarı-kırmızılılar, 3.5 milyon euro önermişti. Trabzonspor bu rakamı kabul ederse transferin gerçekleşmesi bekleniyor. 

 
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