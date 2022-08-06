Eren Elmalı: 'Sanki yıllardır buradaymışım gibi'





Eren, Turkcell Süper Kupa'daki Demir Grup Sivasspor maçının ardından ligdeki İstanbulspor müsabakasında da gol yemediklerinin hatırlatılması üzerine, "Takım savunması bizim için çok önemli. Hocamız sürekli bize bunu aşılıyor. Sivasspor maçından sonra bu karşılaşmada da gol yemedik. Takım savunmasını iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Tabii ki eksikliklerimiz olabilir ama bunu geliştirmeye çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.



Trabzonspor'a transferinden sonra uyum sürecini iyi atlattığını aktaran 22 yaşındaki futbolcu, "Burada çok güzel karşılandık. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yıllardır burada oynuyormuşuz gibi karşılandık." diye konuştu.Eren, Turkcell Süper Kupa'daki Demir Grup Sivasspor maçının ardından ligdeki İstanbulspor müsabakasında da gol yemediklerinin hatırlatılması üzerine, "Takım savunması bizim için çok önemli. Hocamız sürekli bize bunu aşılıyor. Sivasspor maçından sonra bu karşılaşmada da gol yemedik. Takım savunmasını iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Tabii ki eksikliklerimiz olabilir ama bunu geliştirmeye çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Trabzonspor'da Eren Elmalı, İstanbulspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.Eren Elmalı yaptığı açıklamada, "Sezonun ilk maçıydı ve bizim için çok önemliydi. Oynayan, oynamayan tüm arkadaşlarımı tebrik ederim. Güzel bir başlangıç oldu. Önümüzdeki cuma günü bir maç daha var. Şimdi ona odaklanacağız." dedi.