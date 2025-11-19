26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Erdem Can: "Ders almamız lazım"

Türk Telekom, başantrenörü Erdem Can, Beşiktaş GAİN maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Kasım 2025 22:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erdem Can: 'Ders almamız lazım'
Basketbol BKT EuroCup B Grubu 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş GAİN'e 93-84 mağlup olan Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can, bu sezon savunma anlamında en kötü maçı oynadıklarını söyledi. 

"DERS ALMAMIZ LAZIM"

Ankara Spor Salonu'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdem Can, "Sezon başında da kötü oynadığımız karşılaşmalar oldu ama bu maçta özellikle savunmadaki dirençsizliğimiz, bire birde kolay pozisyonlar vermemiz bizi çok etkiledi. Hücumda da ritmimizi kaybedip onun etkisiyle çok top kaybı yaparak oynadık. Ama sezon çok uzun. Sonuçta bir maç oynadık. Çok önemli maçlar önümüzde. Bu maçtan ders alıp onlara hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
