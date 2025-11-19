Basketbol BKT EuroCup B Grubu 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş GAİN'e 93-84 mağlup olan Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can, bu sezon savunma anlamında en kötü maçı oynadıklarını söyledi.
"DERS ALMAMIZ LAZIM"
Ankara Spor Salonu'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdem Can, "Sezon başında da kötü oynadığımız karşılaşmalar oldu ama bu maçta özellikle savunmadaki dirençsizliğimiz, bire birde kolay pozisyonlar vermemiz bizi çok etkiledi. Hücumda da ritmimizi kaybedip onun etkisiyle çok top kaybı yaparak oynadık. Ama sezon çok uzun. Sonuçta bir maç oynadık. Çok önemli maçlar önümüzde. Bu maçtan ders alıp onlara hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Erdem Can: "Ders almamız lazım"
Türk Telekom, başantrenörü Erdem Can, Beşiktaş GAİN maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
