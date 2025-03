Erdem Can'dan çeyrek final için açıklama!

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, BKT Avrupa Kupası 8'li final etabında konuk ettikleri Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi 93-73 yenmelerine ilişkin, "Ankara bir basketbol şehri ve biz Avrupa'nın en büyük organizasyonunun bir parçası olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.



Can, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten ötürü kulübü, taraftarları ve oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.



Taraftarların maç boyunca kendilerini desteklediğine dikkati çeken Can, "Ankara bir basketbol şehri ve biz Avrupa'nın en büyük organizasyonunun bir parçası olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hem ülkemize hem de şehrimize bu yakışıyor. Umarım bunu başarabiliriz." ifadelerini kullandı.



Bir basın mensubunun çeyrek finalde İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile eşleştiklerini anımsatması üzerine Erdem Can, "Gün gün ve maç maç bakmamız gerekiyor. Hapoel, çok ciddi bütçeye sahip bir kulüp. Avrupa Ligi kadrosuna sahipler. Çok değerli bir başantrenörleri var. Çok zor bir maç bizi bekliyor." değerlendirmesini yaptı.