Ercan Güven'den Galatasaray'a olay sözler: 'Alışmış 'U19' rakibe!'

Yeni sezon öncesi Süper Kupa'da iki devi karşı karşıya getiren derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Milliyet Gazetesi yazarı Ercan Güven karşılaşmayı değerlendirdi.



İşte 'Alışmış U19 rakibe!' başlıklı o yazı:



"Konfor" çok kolay alışkanlık yapar… Galatasaray da geçtiğimiz sezonun Süper Kupa konforuna çabuk alışmış. Van Bronckhorst ve futbolcuları bu ayrıcalığa son verince havada kaldı Galatasaray. Sürklase oldu. "Yumuşak" mı "sert" mi; Bakalım sahaya ve lige nasıl iniş yapacaklar!



'OKAN BURUK KONTROLÜ KAYBETTİ'



O kadar şaşırdı ki Galatasaray… Teknik direktörü Okan Buruk, üçüncü Beşiktaş golü ardından kontrolünü kaybedip Galatasaray defansına, maçın hakemine karşı "amiyane" protestolar içine girdi.



İyi oynasın -kötü oynasın ya da hiç oynamasın, kazananın Galatasaray olması gerekiyor galiba.



Buruk'un sözleri duyulmadı ama günahı boynuna, vücut dili "beddua"dan "hakarete" kadar yakışıksız bir parantez içindeydi.



Oysa ne vardı bunda?..



Karşındaki U19 takımı değilse, haksızlıkları protesto etmek için top durduğunda sahadan çekilmeyecekse, kaybetme ihtimali kazanma olasılığı kadar!..



Beş farka gelince… O da eski ayrıcalıkların bedeli."





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