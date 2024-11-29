Enzo Maresca: "Şampiyonluk yarışında biz yokuz!"

Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca, İngiltere Premier Lig'deki puan durumu hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Enzo Maresca: 'Şampiyonluk yarışında biz yokuz!'
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29 Kasım 2024 19:05
Chelsea'nin İtalyan çalıştırıcısı Enzo Maresca, İngiltere Premier Lig'deki puan durumu hakkında açıklama yaptı.

44 yaşındaki tecrübeli hoca, "Şampiyonluk yarışında biz yokuz. Liverpool, City ve Arsenal yarışıyor." ifadelerini kullandı.

EN YAKIN TAKİPÇİLERİ ARSENAL VE BRIGHTON

Chelsea, Premier Lig'de 12 hafta sonunda 22 puanla 3. sırada yer alırken, 23 puanla 2. sırada Manchester City, en yakın takipçileri ise 22 puanla ise 4. sırayı paylaşan Arsenal ve 5. sırada Brighton takip ediyor.

LİDER İLE ARASINDAKİ PUAN FARKI 9

Öte yandan Chelsea, lider Liverpool'un 9 puan gerisinde bulunuyor.
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