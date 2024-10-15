Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nde şampiyonlar belli oldu

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri sona erdi.



Ankara, İstanbul ve İzmir'deki yarışmalarda dereceye giren sporcular, organizasyonun TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen finallerinde mücadele etti.



30 yaş üstünde Rabia Dündar, 40 yaş üstünde Meral Kasap, 55 yaş üstünde ise Hürmüz Atar şampiyonluğa ulaştı.



Turnuvanın ardından gösteri karşılaşması oynandı. Çiftlerde yapılan maçta Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş ile Rabia Dündar, milli tenisçi İpek Soylu ile Hürmüz Atar'ın karşısına çıktı.



Durmuş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "TTF olarak tenisin yaşam biçimi olduğunu her zaman söylüyoruz. Dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek, en iyi turnuvalardan şampiyon ayrılmak elbette ki asıl görevlerimizden. Ama tenisi sevdirebilmek, tenisin her kesime yayılabilmesi oldukça önemli. Ancak onunla birlikte bu hedeflerimize ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.



İpek Soylu ise "Böyle değerli bir organizasyonda olmak çok önemli. Tenis gerçekten bir yaşam biçimi ve bunun yediden yetmişe yayılması için biz de elimizden geldiği kadar emek vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.



