Enkaz altında kalan anne ve kızı 79 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da yıkılan binanın altında kalan anne ve kızı 79 saat sonra kurtarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Enkaz altında kalan anne ve kızı 79 saat sonra kurtarıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2023 14:32
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Erzincan'dan Adıyaman'a gelen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 19 kişilik arama kurtarma timi, Ali Taşı Mahallesi'ndeki Akan Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı.

Ekipler, 4 katlı binanın enkazından Fatma Özbek ile kızı Pınar Güçlüoğlu'nu 79 saat sonra sağ kurtardı.

Anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ