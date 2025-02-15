Enis Destan'a Rusya'dan talip çıktı

Trabzonspor'un genç forveti Enis Destan'a teklif geldi.
Rusya Premier Lig kulüplerinden Fakel, 22 yaşındaki futbolcu için bordo-mavililere 200 bin euro kiralama ve 7 milyon euro satın alma opsiyonu önerisinde bulundu.
Rusya'da transfer 20 Şubat'ta sona erecek.
Fakel 16 takımlı ligde 18. müsabakalar neticesinde 14 puanla 14. sırada yer alıyor.
SÖZLEŞMESİ 2028 YILINA KADAR
Enis bu sezon 19 maçta şans buldu ve 670 dakika sahada kaldı. Bordo mavili futbolcu bu sürede 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Enis Destan'ın Trabzonspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Rusya Premier Lig kulüplerinden Fakel, 22 yaşındaki futbolcu için bordo-mavililere 200 bin euro kiralama ve 7 milyon euro satın alma opsiyonu önerisinde bulundu.
Rusya'da transfer 20 Şubat'ta sona erecek.
Fakel 16 takımlı ligde 18. müsabakalar neticesinde 14 puanla 14. sırada yer alıyor.
SÖZLEŞMESİ 2028 YILINA KADAR
Enis bu sezon 19 maçta şans buldu ve 670 dakika sahada kaldı. Bordo mavili futbolcu bu sürede 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Enis Destan'ın Trabzonspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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