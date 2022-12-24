Enis Bardhi: "Zirve için mücadele edeceğiz"

Trabzonspor'un Makedon oyuncusu Enis Bardhi, Fenerbahçe galibiyeti sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Enis Bardhi: 'Zirve için mücadele edeceğiz'
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24 Aralık 2022 23:51
Trabzonspor'da Enis Bardhi, Fenerbahçe karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Makedon futbolcu, şu ifadeleri kullandı;

"Kazandığımız için çok mutluyuz. Her maçı kazanmak için uğraşıyoruz. Böyle önemli bir maçı kazandığımız için ekstra mutluyuz. Her maç için mücadele ediyoruz. Şampiyonluk mücadelesinde zor olacağını biliyoruz. Ama şunun farkında olabilirsiniz; zirve için mücadele edeceğiz"

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