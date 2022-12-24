Enis Bardhi: 'Zirve için mücadele edeceğiz'

Trabzonspor'da Enis Bardhi, Fenerbahçe karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.



Makedon futbolcu, şu ifadeleri kullandı;



"Kazandığımız için çok mutluyuz. Her maçı kazanmak için uğraşıyoruz. Böyle önemli bir maçı kazandığımız için ekstra mutluyuz. Her maç için mücadele ediyoruz. Şampiyonluk mücadelesinde zor olacağını biliyoruz. Ama şunun farkında olabilirsiniz; zirve için mücadele edeceğiz"





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ