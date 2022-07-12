Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) sporcuları, bu yıl 6 ayda 9 farklı branşta 145 madalya kazandı. Badminton, bilek güreşi, masa tenisi, tenis, yüzme, atıcılık, dans, atletizm ve basketbol branşlarındaki başarılar, milli sporcuların 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda iddialı olduklarını gösterdi.



9 FARKLI BRANŞTA 145 MADALYA



Başarılarını sürdüren TBESF sporcuları, 2022'nin ilk 6 ayında 9 farklı branşta 145 madalya elde etti. TBESF Başkanı Muaz Ergezen, federasyonuna bağlı sporcuların başarısına ilişkin açıklama yaptı.



Potansiyellerinin ne kadar yüksek olduğunu ilk günden bu yana bildiklerini belirten Ergezen, bu potansiyeli bir başarı hikayesine çevirebilmenin önemli olduğunu ifade etti.



Bu başarıyı devam ettirmek istediklerini vurgulayan Ergezen, şöyle konuştu:



"Bugün ilk kez dahil olduğumuz bazı branşlarda dahi altın madalya kazanmanın, yeni rekorlara imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aldığımız madalya sayısı tarihimizde bir rekordur. Yüzme, atıcılık gibi bazı branşlarda sporcularımız hem birinci hem ikinciliği kimseye vermiyor. Adlarını henüz duymadığınız yeni sporcularımız yakın dönemde büyük başarılara, yeni rekorlara imza atacak."



Ergezen, bedensel engelli bireyleri sporla buluşturmak, yeni yetenekleri keşfetmek ve halihazırda uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden sporcuların kişisel gelişimi için sürekli sahada olduklarına dikkati çekti.



"ŞİKAYETLERİ DİNLEDİK, ÇÖZMEYE ÇALIŞTIK"



Şu ana kadar yurt içi ve yurt dışı bütün organizasyonlarda sporcularının yanında olduklarını, kamp ortamlarını ve çalışmalarını yerinde takip ettiklerini dile getiren Ergezen, "Kimin hangi konuda ne şikayeti varsa yerinde çözmeye çalıştık. Bu çalışmalar meyvelerini verdiği için mutluyuz. Ülkemize çok büyük bir organizasyonu kazandırmanın da mutluluğu içerisindeyiz. Ampute Futbol Dünya Kupası'nı 29 Eylül-10 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenleyeceğiz. Sporcularımızın müzemizde eksik Dünya Kupası'nı ülkemize kazandıracaklarına inancım tam." ifadelerini kullandı.



"UYUM VE ORTAK HEDEF BAŞARI GETİRİYOR"



Muaz Ergezen, bu süreçte en büyük destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bir parantez de sponsorlarımız için açmak gerek. Yapmış olduğumuz sponsorluk çalışmalarıyla Türkiye'nin en saygın markalarıyla iş birliklerine başladık. Bu iş birliklerinin sporcularımıza katkısı çok büyük. Maddi desteğin yanı sıra çok büyük bir manevi desteğe de sahibiz. Dünyadaki tüm vatandaşlarımız müsabakalarımızda bizleri asla yalnız bırakmıyor. Büyükelçilerimiz gittiğimiz her yerde ihtiyaçlarımız için her zaman hazır. İşte aramızdaki bu uyum ve ortak hedeflerimiz başarıyı beraberinde getiriyor."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ