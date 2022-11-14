Enes golünü attı, Getafe kupada tur atladı

İspanya Kral Kupası 1. Turu'nda Getafe, deplasmanda 4. Lig ekibi San Roque'ye konuk oldu.



Normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı uzatmalarda Getafe 3-2 kazanarak tur atlayan taraf oldu.



İlk 11'de maça başlayıp 101 dakika görev yapan Enes Ünal, 80'de takımı adına gol atmayı başardı. Getafe'ye galibiyeti getiren golleri Enes'in dışında 48'de Latasa ile 99'da Borja Mayoral kaydetti. San Roque'de ise Vazquez Gomez 19'da 90+5'te ise Santisteban'ın golleri maçı uzatmalara götürse de turu geçmek için yeterli olmadı.





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