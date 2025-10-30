En-Nesyri, Süper Lig'in zirvesinde!

Fenerbahçe'de zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Gaziantep maçında iki kez fileleri sarsmayı başardı.
SÜPER LİG'DE ZİRVEDE
Tecrübeli golcü, Süper Lig'de bu sezon gol beklentisi en yüksek futbolcu olarak dikkat çekiyor. 7.3 gol beklentisi ile oynayan 28 yaşındaki yıldız, 6 kez fileleri havalandırdı. En Nesyri, 124 dakikada bir gol atıyor.
Onu 6.4 gol beklentisi ile Beşiktaşlı Tammy Abraham takip ediyor. İngiliz yıldız, 4 kez gol sevinci yaşadı. Trabzon'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu ise 5.3 gol beklentisi ile 7 kez fileleri havalandırdı.
