30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

En-Nesyri, Süper Lig'in zirvesinde!

Süper Lig'de bu sezon gol beklentisi en yüksek olan futbolcu Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En Nesyri oldu.

calendar 30 Ekim 2025 09:13
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
En-Nesyri, Süper Lig'in zirvesinde!
Fenerbahçe'de zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Gaziantep maçında iki kez fileleri sarsmayı başardı.

SÜPER LİG'DE ZİRVEDE

Tecrübeli golcü, Süper Lig'de bu sezon gol beklentisi en yüksek futbolcu olarak dikkat çekiyor. 7.3 gol beklentisi ile oynayan 28 yaşındaki yıldız, 6 kez fileleri havalandırdı. En Nesyri, 124 dakikada bir gol atıyor.

Onu 6.4 gol beklentisi ile Beşiktaşlı Tammy Abraham takip ediyor. İngiliz yıldız, 4 kez gol sevinci yaşadı. Trabzon'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu ise 5.3 gol beklentisi ile 7 kez fileleri havalandırdı. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
