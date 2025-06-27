En büyük kupa sahibini buluyor!

2025 yılının şampiyonunun belirleneceği Gazi Koşusu'nda 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için 29 Haziran Pazartesi 17.15'te piste çıkacak.7'den 70'e milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 30.000.000 TL olarak belirlendi. İkinciye 12.000.000 TL, üçüncüye 6.000.000 TL, dördüncüye 3.000.000 TL, beşinciye ise 1.500.000 TL ikramiye dağıtılacak.Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 46.335.000 TL'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 55.335.000 TL'ye ulaşacak.Oldukça renkli geçmesi beklenen günde on binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yarışseverler saat 12.00'den itibaren müzik dinletileri ve çocuk animasyonları başta olmak üzere çeşitli aktivitelerle unutamayacakları bir gün geçirecekler.* Ali Muhiddin Hacıbekir'in Neriman isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan süreç günümüze kadar kesintisiz olarak devam etmiştir. Bu anlamlı koşuyu kazananlar arasında, II. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün Olgo ve III. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın Cap Gris Nez isimli safkanları da yer almaktadır.* Gazi Koşularındaki en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman'ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanına aittir.* Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri; Darling (1950), Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartegena (1984), Hafız (1986) ve Popular Demand (2005) olmak üzere toplam 13 kez ile Eliyeşil Ekürisi'dir.* Mümin Çılgın, Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr.Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) isimli safkanlar ile toplam 9 kez kazanarak Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokey olmuştur.* Ahmet Çelik, Renk (2015), Graystorm (2016), Piano Sonata (2017), Hep Beraber (2018), The Last Romance (2019), Call To Victory (2020) ve Burgas (2021) isimli safkanlar ile Gazi Koşusu'nu tam 7 yıl üst üste kazanarak önemli bir rekorun altına imza atmıştır.