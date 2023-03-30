Emre Kocadağ'dan sert açıklamalar!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, gündeme dair açıklamalar yaptı.



İŞTE KOCADAĞ'IN AÇIKLAMALARI!



"Bu durum hala tartışılıyorsa demek ki insanların vicdanında oturmayan şeyler var, adalet tam sağlanamamış. TFF'nin bu konuda uyması gereken bir düzenleme olmadığı için tartışmalar halen devam ediyor."



"ADALETLİ KARAR ALINMADI"



"TFF'nin kulüplerin görüşlerini alması gerekiyordu. Maalesef uluslararası örnekleri incelemeyerek, aceleci bir karar alındı. Sayın başkanımızın o dönemki haklı söylemleri bugün kamuoyu vicdanında tecelli ediyor. Kulüplerin büyük bir çoğunluğu bu konuda vicdanen adaletli bir karar alınmadığını düşünüyor."



"UEFA'YI GÖRMEZDEN GELİYORLAR"



"UEFA'nın bir sürü talimatnamesi var. Bugün ligden çekilme kararı alan kulüpler olduğu zaman her konuda hassas davranan TFF, bu konuda yeterince hassas davranmıyor ve UEFA talimatnamesini görmezden geliyor."



"BAZI KULÜPLER KOLLANIYOR"



"TFF'nin bu kararı alırken bazı kulüplerin menfaatlerini kolladığını görüyoruz ve biz bunu kabul etmiyoruz." Biz Beşiktaş olarak adaletli bir karar alınmasını bekliyoruz. Oynanmış maçlar olabilir doğru ancak bu takımlar keyfi olarak ligden çekilmediler. Bu takımlara maça çıkmıyormuş muamelesi yapmak bizim vicdanımıza sığmıyor."



"Beşiktaş'ın 18 deplasmana gittiği yerde bir rakibinin 16 deplasmana gidip onun üzerinde ligi bitirmesi adil midir? 1 golle bile şampiyonluklar yaşanıyor, biz de yaşadık. Pazar günü Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Maçın nerede oynandığı fark etmiyorsa deplasmanda maç yapmanın ne anlamı var? Deplasmanda oynamak önemli bir konu değilse, bu konu ligin kaderini etkilemiyorsa, bu maçları tarafsız sahada oynayalım. Bir rakibimiz son yıllarda Hatay deplasmanında puan alamamış mesela."



"HERKESİ TATMİN ETMEK MÜMKÜN OLMAZ"



Emre Kocadağ: "Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki herkesin istediğini yapmak mümkün olmaz. Ancak burada yapılacak en doğru şey, ligden çekilen takımların lige etkisini 0'a indirmek. En doğru sonuç, bizim önerdiğimiz sonuç. Bu takımlar keyfi olarak ligden çekilmediler. Öyle olsaydı küme düşürülürlerdi. Hükmen mağlubiyet kararı, yanlış bir uygulamadır. Bu takımların lige hiç başlamamış gibi sayılması gerekiyor. Doğruya en yakın sonuç budur."



ÖNCEKİ DEPREMLERDE DE AYNI KARARIN ALINMASI



Emre Kocadağ: "20 sene önce alınmış bir kararla geçen sene alınmış bir karardan hangisini tercih edersiniz? Euroleague gibi bir organizasyonda alınmış kararlar ortada. UEFA talimatında alınmış kararlar var. Her konuda rehber olarak gördüğümüz UEFA'nın talimatlarını bu konuda neden görmezden geliyoruz?"



"TFF'Yİ DE KAYIĞA BİNDİRİRİZ"



Emre Kocadağ: "Geçen hafta bir açıklama yaptık, 'Kayıkçı kavgası' şeklinde. Eğer TFF, bu iki takımın federasyonu gibi davranmaya devam ederse, biz o kayığa maalesef TFF'yi de bindirmek zorunda kalırız. Kulüplerin çoğunluğu belirli bir yönde karar alırsa TFF buna uymalıdır."



"GELİR TALEBİMİZ OLAMAZ"



"Gelirler noktasında bunların geri alıması gibi bir talebimiz kesinlikle olamaz. Deprem bölgesine birçok yardımda bulunuyoruz. Zarar görmüş kulüplerin gelirleri ile ilgili kesinlikle bir talebimiz olamaz. Beşiktaş, diğer kulüplerin gelirine göz dikecek bir kulüp değil."



"ACELE VERİLEN KARAR DOĞRU DEĞİL"



"UEFA, kararı yerel federasyona bırakabilir ancak yerel federasyonun bu konuda bir talimatnamesi yoksa TFF'nin kulüplere başvurması gerekirdi. Bunu yapmayıp kararın aceleci bir şekilde yazıyla kulüplere bildirilmesini doğru bulmuyoruz."



"KULÜPLER BİRLİĞİ TFF'YE YAZI ÇEKTİ"



"Kulüpler Birliği olarak TFF'ye yeniden bir yazı yazılmış anladığım kadarıyla. Bu konu Tahkim Kurulu ile görüşülmeyecek ancak Kulüpler Birliği, konunun yeniden görüşülmesi için TFF'ye bir yazı çekti."



"ADİL BİR DURUM DEĞİL"



"Kararın bu şekilde alınması istendiği için sıcağı sıcağına açıklandı zaten. Ligden çekilen takımların lige halen etki ediyor olması adil bir durum değil."



"DEVLET DEĞİL, TFF KARARI"



"Pandemi döneminde alınan karar, devlet makamlarınca alınmış bir karardı. Güvenlik yada sağlıkla ilgili kararlara bizim bir söylemde bulunmamız mümkün değil. Bugün devlet, 'Bu lig bitti, büyük bir deprem yaşadık' deseydi, boynumuz kıldan ince olurdu. Devletin aldığı karar ile TFF'nin aldığı kararları denk görmek doğru değil."



"G.SARAY DA KAYBEDECEKTİ"



"Ben iki rakiple de deplasmanda oynadım ve puan kaybettim. Galatasaray da ikinci devre iki takımla da deplasmanda oynayıp puan kaybedecekti. Benim düşüncem böyle. Bu deplasman sayılarını nasıl eşitleyip, Beşiktaş'ın adalet beklentisini karşılayacaklar?"





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