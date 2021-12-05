Emre Can: 'VAR'ı neden kullanıyoruz?'

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Borussia Dortmund , kendi sahasında ağırladığı Bayern Münih'e 3-2 mağlup oldu.



Karşılaşmanın ardından Borussia Dortmund'da forma giyen Emre Can, Video Hakem Sistemi (VAR)'ne yönelik eleştirilerde bulundu.



Emre Can, "Böyle berbat bir penaltının maçın sonucunu belirlemesi büyük bir utanç. Böyle olmamalıydı. Bu tarz olaylar, Bayern Münih'in lehine çok sık oluyor. VAR'ı neden kullanıyoruz, bu bir utanç" ifadelerini kullandı.



PENALTIYLA BAYERN MÜNİH ÖNE GEÇTİ



Karşılaşmada Bayern Münih, 76. dakikada penaltı kazandı, topun başına geçen Robert Lewandowski, skoru Bayern Münih lehine 3-2'ye getiren golü attı ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.





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