Emre Can: "VAR'ı neden kullanıyoruz?"

Borussia Dortmund'da forma giyen Emre Can, 3-2 mağlup oldukları Bayern Münih karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Emre Can: 'VAR'ı neden kullanıyoruz?'
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05 Aralık 2021 16:47
Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Borussia Dortmund , kendi sahasında ağırladığı Bayern Münih'e 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Borussia Dortmund'da forma giyen Emre Can, Video Hakem Sistemi (VAR)'ne yönelik eleştirilerde bulundu.

Emre Can, "Böyle berbat bir penaltının maçın sonucunu belirlemesi büyük bir utanç. Böyle olmamalıydı. Bu tarz olaylar, Bayern Münih'in lehine çok sık oluyor. VAR'ı neden kullanıyoruz, bu bir utanç" ifadelerini kullandı.

PENALTIYLA BAYERN MÜNİH ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmada Bayern Münih, 76. dakikada penaltı kazandı, topun başına geçen Robert Lewandowski, skoru Bayern Münih lehine 3-2'ye getiren golü attı ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.


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