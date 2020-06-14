Emre Belözoğlu: "Ozan'ın kırmızı kartı doğruydu"

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ın Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kart hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Emre Belözoğlu: 'Ozan'ın kırmızı kartı doğruydu'
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14 Haziran 2020 00:27
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ın Kayserispor maçında gördüğü kırmzı kartın "haklı" olduğunu ifade etti.

Ozan Tufan'ın kırmızı kartından sonra tepki gösterdiği ifade eden Emre, "Ozan'ın bir darbesi var, futbolcu gözüyle bakarsanız onun bilerek basmak istemediğini anlarsınız. Görüntüde hareket var, benim bir tepkim vardı, belki kötü bir tepki verdim. Görüntü itibariyle kırmızı haklıydı" şeklinde konuştu.

 



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