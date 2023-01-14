Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Karşımızda son senenin şampiyonu var. İyi bir takım, organizasyonu yüksek bir takım. Bizim oyunumuz ile Trabzonspor'un oyunu çok beğenilmiyor bu ligde. Bildiğimizi, inandığımızı, gördüğümüzü yapmaya çalışacağız. İkinci yarı bence çok iyi oynadık. Türkiye'deki oyun mantalitesinin ve felsefesinin değişmesi gerekiyor. Biz de buna öncülük etmeye çalışıyoruz." dedi.



Hataların üzerine gideceklerini belirten genç çalıştırıcı, "Hatalarımız vardır. Oyunda yeni yeni tecrübe ettiğimiz durumlar ortaya çıkıyor. 61. maçı oynadık, ortalamamızın 2'nin üzerinde. Önemli olan bizi mutlu etmesi. İnandığımızdan bir an bile dönmedik. Şu anda inandığımız bir oyun var. Bundan bizi kimse döndüremeyecek. Biz ne Fenerbahçe'nin, ne Beşiktaş'ın, ne Galatasaray'ın, ne de Trabzonspor'un elindeki kaliteli oyunculara sahip değiliz. 1. sınıf oyuncu kalitesi daha yüksek takımlar bunlar. Trabzonspor'un karşısında ikinci yarıda gösterdiğimiz oyun beni tatmin, mutlu etti. Bu ligin en kötü ilk 3'ünde olmak, kupada sonuna kadar götürmek ve Avrupa'da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Önümüzde bunu başarabilecek süremiz ve gücümüz olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Son dönemde, kendisi gibi, Nuri Şahin ve İlhan Palut gibi isimlerin Türk futbolunda çok daha fazla konuşulduğu hatırlatılan Emre Belözoğlu, "İlhan Palut bizden rahatsız, benden, Nuri'den. Erken çıktığımızı dair düşünceleri olduğunu söylüyor. Biz İlhan Palut'un başarısından rahatsız değiliz. Devam etmesi, çok daha başarılı olması yönünde arzumuz, isteğimiz var." açıklamasını yaptı.



Genç teknik adam ayrıca, "Birileri bir şekilde bu mesleği icra etmeye çalışıyor. 23 sene futbol oynadım, hak ettiğimin dışında hiçbir şey istemedim hayatta, sahada da böyleydi. Birbirimizin başarılarıyla, yakalamış olduğu en azından futbola kattığı değerlerle beraber paylaşarak, beraber mutlu olarak ilerletebiliriz. Günün sonunda bence Türk futbolu kazanabilir. Bunları konuşarak çok fazla ilerleyeceğimizi düşünmüyorum. O bizi eskiye götürür. Söyleyebilecek bundan ibaret." diye konuştu.



İLHAN PALUT NE DEMİŞTİ?



Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Tivibu Spor'a verdiği röportajda pro-lisans kursları ile ilgili, "Süper Lig'de üst düzey oynayan oyunculara çok korkunç iltimaslar var pro-lisans kursuna alırken. Tamam, onlar mükemmel futbolculardı, çok iyi kariyerlerdi, Türk futbolunun çok önemli değerleriydi ama bunun itibarını da yaşadılar, bunun ekonomik olarak kazancını da yaşadılar. Antrenörlüğe de 5-0 önden başlamalarına hiçbir şekilde gerek yok. Bu sistemin kesinlikle değişmesi lazım ve Oğuz hocam, Hamit Altıntop hocam önderliğinde bu değişiyor. Evet, herkese eşit şans verilsin, kimse üst düzey futbol oynadı diye önden bu yarışa girmesin ve bu şekilde faal olarak çalışan antrenörlerimiz kulüplerini röportajlarla da temsil etmeye çalışsın. Bu yanlış anlaşılmasın; İşte Emre Belözoğlu çok büyük bir kariyer, çok iyi bir teknik adam. Şimdi ne diyeceğim; Aykut hoca çok iyi bir kariyerdi çok iyi bir teknik adammış, yani Şenol hocam öyle. Yani İlhan Palutlar'a da bu yolda bir şans tanımak lazım" ifadelerini kullanmıştı.





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