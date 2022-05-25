Emre Belözoğlu: 'Fenerbahçe'nin başına geçmek isterim'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu katıldığı bir söyleşide Fenerbahçe ve Arda Güler'e dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Kendisine yöneltilen "Fenerbahçe'yi tekrar çalıştırmak ister misiniz?" sorusunu yanıtlayan Emre Belözoğlu, "Bazıları yarım kalmış hikaye diyor ama benim için Fenerbahçe hiçbir zaman hikaye olmadı, hayatın ta kendisi oldu. Teknik direktörlükte daha çok geliştikten, daha donanımlı hale geldikten sonra inşallah tekrar Fenerbahçe'de çalışmak isterim." ifadelerini kullandı.



Daha sonra Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler'e dair fikirlerini diler getiren Belözoğlu, "Fenerbahçe'de sportif direktörken Arda Güler ile sözleşme imzaladık. Belki çok iddialı olacak ama ben de çok yetenekliydim, Tugay Kerimoğlu da çok yetenekliydi ama Arda Güler'de gördüğüm yetenek hiçbirimizde yoktu. Çok daha özel bir yetenek." dedi.



Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Medipol Başakşehir, Süper Lig'de sezonu 65 puanla 4. sırada tamamladı.



